Cuccioli di pastore salvati dai Carabinieri: il video diventa virale su Facebook

Un video che mostra il salvataggio di quattro cuccioli di pastore da parte dei Carabinieri di Oppido Lucano sta spopolando sulla pagina Facebook di Radio Senise Centrale. Il filmato, pubblicato il 1° marzo 2024, ha già superato le 550.000 visualizzazioni e migliaia di condivisioni.

I cuccioli, di poche settimane di vita, erano stati abbandonati sul ciglio di una strada statale. I militari, intervenuti a seguito di una segnalazione, li hanno trovati bagnati e infreddoliti. Dopo averli soccorsi, li hanno portati nella caserma di Oppido Lucano dove li hanno accuditi e rifocillati.

Successivamente, i cuccioli sono stati affidati a un veterinario che ne ha verificato lo stato di salute. Ora sono in attesa di adozione.

Commozione sul web

Il video del salvataggio ha commosso il web e in tanti hanno commentato con parole di elogio per l’operato dei Carabinieri.

Ecco alcuni dei commenti degli utenti:

“Grazie ai Carabinieri per aver salvato questi piccoli pelosetti. Un gesto di grande generosità.”

“Che bella storia! Sono felice che i cuccioli stiano bene e che ora abbiano una speranza per il futuro.”

“I Carabinieri non solo ci proteggono, ma si prendono cura anche degli animali in difficoltà. Grazie di cuore!”

Un esempio di dedizione

Il video è un esempio di come i Carabinieri siano sempre presenti sul territorio per soccorrere chi è in difficoltà, anche gli animali più indifesi.

Dove guardare il video

Il video del salvataggio è disponibile sulla pagina Facebook di Radio Senise Centrale: https://www.facebook.com/radiosenisecentrale/?locale=it_IT.