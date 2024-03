Calcio A5 serie B: Il Futsal Senise perde contro l’Acri per 5-4

Nonostante le tante assenze (Benedetto, Iacovino e Carlos Alberto) il Futsal Senise, sul difficilissimo campo dell’Acri, ha perso per 5-4 sfoderando una gran bella prestazione e subendo un gol con Stigliano a terra. Una performance importante che ha visto i lucani nel finale non riuscire a completare la rimonta e restare fermi a quota trentatrè punti in classifica scendendo al quarto posto. L’Acri, invece, resta in vetta a pari punti con la DIAZ Bisceglie.

Dopo la metà del primo tempo Dipinto ha un opportunità, ma Gallo la sventa con una grandissima parata. Prima dello scadere, Stigliano manca il gol da pochi passi e si va all’intervallo a reti inviolate.

In avvio di ripresa, però, arriva il gol per merito di Capalbo, in ripartenza, su assist di Stigliano. I padroni di casa prima impattano e, poi, la ribaltano con una doppietta di Rovito.

Così il tecnico Masiello inserisce il quinto di movimento ma, nel giro di un minuto, i suoi vengono puniti da Gerbasi ed, ancora, dal solito Rovito. I bianconeri non si arrendono, creano e accorciano con un sinistro all’angolino di Stigliano (4-2). Ma è ancora Gerbasi a ristabilire le distanze, tra le proteste dei senisesi poiché Stigliano era a terra. E’ lo stesso esperto bomber bianconero, nel finale, a rimontare fino al 5-4 con altre due belle marcature.

TABELLINO

CITTA’ ACRI-FUTSAL SENISE (0-0) 5-4 MARCATORI: 2’ st Capalbo (S), 3’ st e 12’ st Rovito (A), 14’ st Gervasi (A), 15’ st Rovito (A), 16’ st Stigliano (S), 17’ st Gerbasi (A), 18’ st e 19’ st Stigliano (S)

CITTA’ DI ACRI: Gallo, Perri, Giudice, Gerbasi, Frassetti, Rengifo, Riconosciuto, Masini, Passafaro, Mannella, Rovito. All.: Basile

FUTSAL SENISE: D’Alessandro, Salerno, Capalbo, Albano, Cuccarese, Simeone, Grandinetti, Novellis, Stigliano, Dipinto, D’Amelio. All.: Masiello

ARBITRI: Grasso di Caserta e Garofalo di Battipaglia (crono: Montalto di Rossano)

Note: AMMONITI: Rovito (A) ESPULSI: ne