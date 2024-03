In migliaia ai funerali di Navalny a Mosca

Fuori dalla chiesa dell’icona della Madre di Dio a Mosca, dove si sono svolti i funerali di Alexei Navalny, erano presenti almeno 2-3 mila persone. Lo riferiscono fonti giornalistiche sul posto. La folla ha atteso fuori dalla chiesa e nelle strade circostanti poiché l’ingresso in chiesa è stato consentito solo a poche persone oltre ai familiari.

Il servizio funebre di Alexei Navalny in chiesa è terminato e la bara è ora in viaggio verso il cimitero: lo ha riferito l’amico e collaboratore Ivan Zhdanov sui social media, come riporta la Bbc. Zhdanov ha incoraggiato le persone ad iniziare a camminare verso il cimitero, che dista circa 30 minuti a piedi dalla chiesa dell’Icona della Madre di Dio.

Mentre la baraveniva portata fuori dalla chiesa, a Mosca, al termine del funerale, alcune persone tra la folla gettavano fiori sul carro funebre e gridavano ‘La Russia sarà libera!’. Altri chiedevano ‘niente guerra!’ e alcuni hanno gridato ‘assassini’. Lo riporta la Bbc.

“Una delegazione dell’Ue partecipa ai funerali di Alexei Navalny. E’ guidata dal capo della nostra delegazione diplomatica”. Lo ha spiegato il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell’Ue Peter Stano. “Ci sono diversi indizi dell’azione del Cremlino in merito alla violazione dei diritti umani, basta guardare la repressione messa in campo dopo la morte” dell’oppositore, ha ricordato Stano. “Navalny è stato un combattente per la libertà e noi lo omaggiamo”, ha a sua volta aggiunto il portavoce della Commissione Eric Mamer.

I genitori di Navalny arrivano ai funerali