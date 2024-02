Nba: va ai Lakers il derby coi Clippers, James trascinatore

La vittoria dei Lakers nel derby di Los Angeles con i Clippers, quella di Denver su Sacramento e l’ennesima stagionale di Minnesota sono tra i risultati di maggior impatto tra i match disputati la notte scorsa nel campionato Nba.

Con i suoi in svantaggio di 21 punti all’inizio dell’ultimo quarto, LeBron James ha cambiato marcia e e segnando 19 punti in 12 minuti (dei 34 totali) ha dato il via alla rimonta che si è conclusa 116-112 per i gialloviola.

“La partita non è finita finché non ci sono solo zeri sull’orologio”, ha commentato James. I Lakers sono ora noni a Ovest, mentre i Clippers sono quarti (37-20).

A Denver era in scena un duello tra specialisti della tripla doppia, Nikola Jokic e Domantas Sabonis ed sono stati i Nuggets col campione serbo ad avere la meglio per 117-96 sui Kings, privi del play De’Aaron Fox, infortunato. Con 14 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, Jokic ha registrato la sua 19/a tripla doppia stagionale, la quarta di fila. Stop per Sabonis (13 punti, 10 rimbalzi, 7 assist), che ne aveva appena fatte tre.

Terzi a Ovest, i Nuggets sono alla quarta vittoria consecutiva.

Un’altra star, Luka Doncic, ha festeggiato il suo 25/o compleanno con una tripla doppia (30 punti, 11 rimbalzi, 16 assist) nella vittoria dei Mavericks per 136-125 a Toronto. Nel duello a distanza con Oklahoma City per il primo posto a Ovest, i Timberwolves hanno vinto la resistenza di Memphis, imponendosi 110-101 in casa, grazie soprattutto ai 34 punti di Anthony Edwards. Con 42 vittorie e 17 sconfitte, Minnesota resta in vetta davanti ai Thunder, in campo domani.

