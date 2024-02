AVVISO AVVIO CAMPAGNA DI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI 2024 SERVIZIO CALDAIA SICURA

Si rende noto che, a partire dal 4 Marzo 2024 , saranno avviate le verifiche sugli impianti termici ubicati nel territorio della Provincia di Potenza (capoluogo escluso) mediante ispezione in loco ai sensi del DPR 74/2013.

Pertanto i responsabili di impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW, che saranno raggiunti dall’avviso di ispezione a mezzo raccomandata, dovranno consentire le operazioni ispettive al personale incaricato della NEC Srl (attuale aggiudicataria del servizio Caldaia Sicura), che sarà all’uopo dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Si comunica che per i controlli periodici (RCEE o DAM) compilati nel 2023 è possibile il caricamento sul nuovo portale entro il 30 Giugno 2024, senza incorrere in alcun addebito.

Invece per gli altri controlli che dovessero risultare non conformi, saranno addebitate le spese di ispezione ed irrogate le sanzioni conformemente agli artt. 8 e 14 della L.R. 30/2016.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web: https://potenza.curi.it/, oppure chiamare al Numero Verde 800.592.756 o ancora inviare una email a: [email protected].