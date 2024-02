Lonetti FDI, Sconfitta in Sardegna e preoccupazioni per le Europee e Regionali

La sconfitta del centro-destra in Sardegna alle elezioni regionali rappresenta un segnale preoccupante per le prossime elezioni europee. Se il centrodestra vuole evitare una debacle simile in Basilicata, è fondamentale che candidi persone di qualità che possano realmente ottenere il consenso degli elettori.

Il caso di Cagliari è emblematico: la scelta di un candidato sindaco impopolare ha determinato la sconfitta del centrodestra. In Basilicata, Giorgia Meloni e il suo partito devono evitare di commettere lo stesso errore. Devono informarsi bene sui candidati proposti e non farsi condizionare da chi presume di essere il “padre putativo” del partito.

La scelta dei candidati deve basarsi sulla loro capacità di raccogliere voti e di rappresentare al meglio gli interessi della Basilicata nel parlamento lucano.

Solo con una candidatura forte e coesa il centrodestra può sperare di vincere le prossime elezioni regionali in Basilicata e di evitare di perdere terreno anche alle elezioni europee.

Lonetti Giovanni FDI Senise