Piantedosi: ‘Massima fiducia del governo nelle forze di polizia’

Durante la riunione di oggi al Viminale con i vertici delle organizzazioni sindacali confederali, a quanto si apprende da fonti del ministero, il ministro Matteo Piantedosi, ha espresso la “massima fiducia di tutto il governo nei confronti delle forze di polizia”.

Gli uomini e le donne in divisa, ha aggiunto, sono “servitori dello Stato e lavoratori che svolgono un ruolo fondamentale a presidio della sicurezza e della legalità”.

“Siamo di fronte solo a casi isolati in corso di valutazione e non è mai intervenuto alcun cambio di strategia in senso più restrittivo della gestione dell’ordine pubblico”, ha detto il ministro Matteo Piantedosi durante la riunione di oggi con i vertici dei sindacati confederali. Peraltro, ha ricordato, “negli scorsi anni sono avvenuti accadimenti analoghi con incidenti ancor più gravi”.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante l’incontro con i sindacati ha ribadito di “condividere pienamente le parole del presidente Mattarella”.

Anche il titolare del Viminale è convinto che “l’autorevolezza delle forze di Polizia non si nutre dell’uso della forza ma affonda nel sacrificio di centinaia di caduti nella lotta al terrorismo e alla criminalità, nella leale difesa delle istituzioni democratiche anche negli anni più bui della Repubblica, nella capacità di accompagnare con equilibrio e professionalità lo sviluppo della società italiana”.

E “condivido – ha aggiunto – anche l’altro richiamo precedente del presidente contro la “intollerabile serie di manifestazioni di violenza: insulti, volgarità di linguaggio, interventi privi di contenuto ma colmi di aggressività verbale, perfino effigi bruciate o vilipese”.

ANSA