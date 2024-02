GIORNATA DELLA SALUTE DELLE DONNE 24 FEBBRAIO 2023 INNER WHEEL POTENZA

Sono numerose le donne che hanno la necessità di sottoporsi a visite mediche specialistiche.

Spesso devono fare i conti con lunghe liste d’attesa e, soprattutto, ristrettezze economiche, causa principale della rinuncia a terapie e a cure (il 47 per cento,secondo gli ultimi dati Agenas).

Partendo da questa riflessione di fondo, il club di Potenza dell’International Inner Wheel, la più grande organizzazione femminile internazionale, ha promosso una giornata all’insegna della prevenzione e del dialogo sul tema della salute.

L’appuntamento è per sabato 24 febbraio 2024, evento che si snoderà in due distinti momenti:

Durante la mattinata, a partire dalle 9.30, cento donne avranno l’opportunità di accedere gratuitamente a visite e consulenze mediche su varie patologie negli ambulatori della clinica Labo Salute, in via San Vito n. 5, a Potenza.

lI Direttore generale della struttura, Canio Pepe, ha immediatamente raccolto l’appello lanciato da Maria Albano, presidente del club di Potenza dell’Inner Wheel, mettendo a disposizione locali e attrezzature mediche.

Alle 17.30, nel Grande Albergo del capoluogo lucano, è in programma un convegno dal titolo “La promozione della salute: una sfida moderna e prioritaria”.

Durante l’incontro, moderato dalla giornalista Annamaria Sodano, interverranno Rosalba Tufano, Governatrice Inner Wheel Distretto 210 Basilicata, Campania e Puglia, Maria Albano, presidente Inner Wheel club Potenza, Mario Guarente, sindaco della città, Teresa Fiordelisi, presidente Bcc Basilicata, le socie Inner Wheel Elena Carovigno, presidente dell’Associazione italiana donne medico di Potenza, e Cinzia Marroccoli, presidente

dell’Associazione Telefono donna, Domenico Mantoan, Direttore generale di Agenas, Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata.

Le visite specialistiche gratuite sono rese possibili grazie alla sensibilità di medici, tra i quali anche socie dell’Inner Wheel, che hanno deciso di mettere a disposizione le loro competenze e il loro tempo per garantire la riuscita di un’iniziativa destinata a ripetersi in futuro.

Chi volesse cogliere questa opportunità può prenotarsi chiamando il numero verde 800.889041 oppure lo 0971.59077 da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Ma ecco le prestazioni sanitarie, con i relativi medici, previste durante la mattinata nei locali di Labo Salute:

Consulenza ginecologica – dott.ssa Elena Carovigno

Visita cardiologica – dott.ssa Ida Dote e dott. Domenico Polosa

Consulenza oculistica – dott.ssa Marinella Canosa e dott.ssa Aurora De Magistris

Consulenza psicologica – dott.ssa Cinzia Marroccoli

Visita reumatologica – dott. Giovanni Peruz

Medicina di base – dott.ssa Adele Masessa e dott.ssa Maria Grippo

Consulenza psichiatrica – dott. Gianni Masessa

Medicina estetica – dott.ssa Alessandra Avola, dott.ssa Silvia Mallamo e dott.ssa

Antonella Pepe

Consulenza tricologica con tricotest gratuito – Centro Crlab

Occhi, cuore, apparato genitale, ossa, muscoli, articolazioni, ma anche psiche ed estetica. Un’offerta medica caleidoscopica in cui trova spazio anche la salute dei capelli con il coinvolgimento del Centro Crlab, presente in oltre 27 Paesi del mondo.

L’azienda – specializzata in soluzioni mirate per contrastare la caduta dei capelli e le principali anomalie del cuoio capelluto – mette a disposizione gratuitamente un tricotest di ultima generazione.

La manifestazione del 24 febbraio 2024 rientra perfettamente nella “mission” dell’International Inner Wheel, le cui socie sono donne volontarie in “servizio” che fanno la loro parte per ottenere un mondo migliore, pronte ad affrontare problemi e criticità sociali.

Attraverso rappresentanti nelle Nazioni Unite, l’Inner Wheel fornisce feedbak sul lavoro volontario svolto in ogni angolo del globo per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’organizzazione è divisa in Distretti. La Basilicata rientra, con Campania e Puglia, nel Distretto 210, costituito da 48 club e 1.282 socie, di cui 42 onorarie.

Il tema della Presidente internazionale Trish Douglas è “Shine a light” (brilla una luce): “E’ un invito – spiega Maria Albano – ad accendere una luce su quello che faremo in nome dell’Inner Wheel.

Per la nostra governatrice Rosalba Tufano la declinazione è “Aiuta ad abbandonare l’oscurità, diventa guida alla speranza”, un chiaro invito a focalizzare l’attenzione sulle criticità che innervano settori come la salute e l’ambiente”.