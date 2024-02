Comitato con i sindaci di Scanzano Jonico per celebrare i 50 anni dell’istituzione del Comune

La città di Scanzano Jonico nasce, dal punto di vista amministrativo, nel 1974, rendendosi autonomo dal comune di Montalbano Jonico, quindi, diventa il comune più giovane di Basilicata.

Nicola Suriano è stato il primo Sindaco eletto nella storia del centro jonico. A luglio di quest’anno Scanzano Jonico compie 50 anni, in tale occasione Nicola Suriano ha inteso organizzare un comitato volto a ripercorrere gli eventi che hanno portato Scanzano Jonico all’autonomia, in accordo con tutti i sindaci susseguitisi nel corso degli anni.

“Avverto il dovere civico in qualità di primo sindaco del comune di Scanzano Jonico dopo il riconoscimento della sua autonomia di proporre un incontro con tutti i sindaci che si sono succeduti dal 1975 ad oggi, per costituire, in occasione del 50esimo anniversario, un comitato promotore per organizzare in prossimità della data di approvazione della legge regionale, eventi evocativi del lungo percorso che ha portato il nostro comune a vederci riconosciuta l’autonomia amministrativa”è quanto dichiara Nicola Suriano. Il comitato chiederà all’attuale commissario di mettere a bilancio le somme tese alla realizzazione degli eventi volti a ripercorrere la storia della città.