Al via il Concorso di idee per logo turistico di Policoro: domande entro il 29 marzo

La partecipazione al Bando è gratuita e aperta a tutti, sia ai singoli cittadini e liberi professionisti, sia ad associazioni o società commerciali che vorranno cimentarsi con questa sfida che prevede un contributo voluto dalla Giunta, di 𝟒𝟎𝟎.𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 come premio per chi sarà decretato vincitore secondo i criteri di valutazione della “Consulta dello Sport, Cultura e Scuola” della Città di Policoro.

“Il Concorso di idee per il nuovo logo turistico di Policoro è il segno tangibile della nostra volontà di intendere l’intero settore un elemento che coinvolga la Città, un’opportunità per sentirsi tutti protagonisti della sfida per il nostro sviluppo – commenta il vice Sindaco e Assessore al Turismo e Marketing Territoriale, Massimiliano Padula – Ecco perché anche il coinvolgimento della Consulta dello Sport, Cultura e Scuola nella valutazione è una scelta per massimizzare questo percorso. Policoro è una città giovane e piena di risorse – conclude Padula – e il nostro ruolo è quello di provare a farle emergere”.