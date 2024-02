Ex Ilva, Spera (Ugl Metalmeccanici):”Bene nomina Commissario straordinario e tempestività governo”.

“L’Ugl Metalmeccanici apprezza sia la nomina del dott. Giancarlo Quaranta, quale commissario straordinario per la gestione dell’ex Ilva, una scelta di qualità per il mondo dell’acciaio sia la tempestività del governo nel procedere a una soluzione in una vertenza strategica per l’industria italiana”..

Lo ha dichiarato il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, in merito al decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con cui Acciaierie di Italia S.p.A. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria ed è stato nominato Giancarlo Quaranta in qualità di Commissario straordinario.

Per Spera, “è importante voltare pagina e garantire il rilancio dell’azienda, salvaguardando anche la continuità produttiva e l’occupazione, che per noi dell’Ugl, sono primarie. Tanto più alla luce della, non nuova, totale mancanza di collaborazione da parte della multinazionale Arcelor Mittal, azionista di maggioranza che – conclude Spera -, oltre a non aver rispettato impegni e accordi in precedenza, adesso promette battaglia legale contro lo Stato”.