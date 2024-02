Matera: Carabinieri arrestano due campani per truffa ai danni di un anziano

Nelle prime ore del mattino di oggi, 15 febbraio 2024, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Matera hanno eseguito due misure cautelari.

Una persona è stata portata in carcere e l’altra ai domiciliari. Entrambi i soggetti, pregiudicati campani di 48 e 47 anni, sono stati accusati di “truffa aggravata in concorso”.

Questa azione è stata il risultato di un’attenta attività investigativa avviata da una denuncia di truffa presentata da un 82enne lo scorso novembre.

Si tratta di un noto schema di “truffa del falso incidente stradale che coinvolge il figlio/nipote della vittima”.

Le persone anziane vengono contattate tramite telefono da un presunto carabiniere e indotte a pagare ingenti somme di denaro contante o a consegnare oggetti preziosi a un finto corriere come cauzione per il Tribunale, al fine di evitare l’arresto dei presunti familiari coinvolti in falsi incidenti stradali.

Nel caso in questione, i truffatori sono riusciti a ottenere 10.000 euro dalla vittima, presentando il coinvolgimento del figlio in un incidente stradale. Dopo aver realizzato di essere stata ingannata, la vittima si è rivolta ai Carabinieri di Matera per denunciare l’accaduto.

Le indagini dei Carabinieri si sono concentrate sul riconoscimento dei sospetti attraverso descrizioni dettagliate e l’analisi di video-sorveglianza. Sono stati identificati e rintracciati i due campani responsabili della truffa, grazie alla collaborazione della vittima e all’analisi dei percorsi di fuga dei malviventi.

La Dr.ssa Angela Continisio, Sostituto Procuratore della Repubblica di Matera, ha richiesto e ottenuto l’emissione di misure cautelari contro i due indagati, sulla base dei loro precedenti e delle prove raccolte.

Le indagini sono ancora in corso e richiederanno ulteriori verifiche in sede processuale.