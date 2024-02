Il Super Bowl 2024 è dei Chiefs (e di Taylor Swift e Travis Kelce)

I Kansas City Chief si confermano campioni al Super Bowl LVIII di Las Vegas grazie un finale al cardiopalma contro i 49ers di San Francisco arrivato ai tempi supplementari e in cui il quarterback Patrick Mahomes ha rotto per l’ennesima volta il pareggio: 25 a 22 il risultato finale.

“Vi aspettiamo alla Casa Bianca.

Con tre vittorie in cinque stagioni i Chiefs non sono solo campioni, sono una dinastia”, ha proclamato su X il presidente Joe Biden a cui non dispiacerebbe che il tight end della squadra vincente, Travis Kelce, si facesse accompagnare a Washington dalla girlfriend Taylor Swift.

“In nessun modo lei lo appoggera’, le ho fatto guadagnare troppi soldi”, aveva anticipato il colpo prima del match Donald Trump, i cui seguaci vedono nella superstar di Midnights una mina vagante: alle ultime elezioni la Swift ha votato Biden e potrebbe di qui a novembre tornare a dargli l’endorsment.

Travis e Taylor sono stati tra i protagonisti dell’evento in assoluto il piu’ seguito nel Paese e che tiene incollati alla tv oltre cento milioni di persone (l’ultimo retaggio, si e’ detto, dell’era pre-Internet).

Lei era arrivata da Tokyo giocando sulla differenza di fuso orario per applaudire la squadra del nuovo compagno. “Viva Las Vegas” ha gridato lui fino a perdere la voce prima dell’attesissimo bacio appassionato alla megastar scesa in campo a raggiungerlo.

Lo show, interrotto da spot milionari (onnipresenti quelli del sito di e-commerce cinese Temu), e’ stato emozionante e ad alta dose di spettacolo. Sugli spalti celebrita’ di serie ‘A’, da Lady Gaga a Jay-z e Beyonce’.

Approfittando di un carosello Verizon, Queen Bey ha annunciato il suo prossimo album – in stile country, ma esplorando le radici afro-americane del genere musicale dell’America bianca del Sud – che uscira’ a fine marzo.

Con Taylor, inquadrata con parsimonia dalle telecamere della Cbs, era riunita l’intera famiglia allargata: i genitori di Travis e il fratello Jason, che gioca con gli Eagles di Filadelfia, ma anche mamma e papa’ Swift e il fratellino Austin, piu’ le amiche Blake Lively (ex Gossip Girls) e la rapper Ice Spice con cui lei ha duettato nel remake di Karma.

E il karma e’ stato in prima fila nel match in cui i 49ers, affamati di vittoria, erano partiti in vantaggio.

La squadra di San Francisco era arrivata in finale al Super Bowl l’ultima volta nel 2020 ed erano stati sconfitti proprio dai Chiefs. Se Travis ha rubato la scena anche per un drammatico momento in cui ha perso le staffe con il 65enne coach Andy Reid facendolo addirittura barcollare (e dando la stura a innumerevoli meme sui social), agli sportivi ha regalato emozioni Patrick Mahomes, che a 28 anni si e’ confermato come l’erede di Tom Brady.

Al suo quarto Super Bowl, Mahomes e’ ora il primo quarterback afro-americano ad aver vinto tre volte. Sull’half time, lo show di meta’ partita i cui protagonisti si esibiscono gratuitamente per il privilegio di essere prescelti, ha regnato Usher: la superstar del R&B aveva invitato ad accompagnarlo nella prima performance tutta sua al Super Bowl (era stato a sua volta ospite dei Black Eyed Peas) Alicia Keys, Little Jon, Ludacris e Era in un medley di 14 successi di 30 anni di carriera riassunti in appena 13 minuti.

