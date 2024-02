Calcio: Risultati e classifica campionato di Eccellenza lucana

Nella 21ª giornata di campionato di Eccellenza, il San Cataldo rallenta pareggiando in casa contro il Pomarico per 1-1, mentre il Francavilla vince 3-0 in trasferta contro la Santarcangiolese.

Il Lavello ottiene una grande vittoria contro il Paternicum con un risultato finale di 5-1. La Città dei Sassi Matera perde in casa contro il Tricarico per 1-0. Ecco un riepilogo di tutti i risultati: