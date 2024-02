GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO, DICHIARAZIONE DI BARDI

“La Basilicata partecipa con convinzione a questo evento affinché il tema della lotta ai tumori diventi conoscenza comune e condivisa. ‘Close the care gap’ è il tema del World Cancer Day 2024 per il superamento delle barriere che ancora oggi determinano disuguaglianze nelle cure dei tumori nei diversi angoli della Terra. L’obiettivo globale è quello di colmare il divario per assicurare che nessuno venga escluso dall’accesso alle cure necessarie.

Come sapete, ad oggi, l’unica forma di tumore veramente prevenibile è il tumore all’utero. La Regione Basilicata, da diversi anni, promuove il “Programma di Screening Regionale Gratuito della Cervice Uterina” che consente a tutte le donne lucane lo screening cervico-uterino attraverso il Pap-test e il test per Papilloma virus (HPV-DNA test).

Un esame totalmente gratuito che consente di individuare eventuali anomalie nel tessuto prelevato e quindi di intervenire prima della comparsa di una neoplasia o comunque in tempi utili per garantire le cure necessarie.

Il programma di screening è riservato a tutte le donne di età compresa tra 25 e 64 anni residenti nella Regione Basilicata.

La diagnosi precoce delle lesioni precancerose e delle forme neo-plastiche del collo dell’utero, consente di ridurre l’incidenza della patologia invasiva, di ridurre la mortalità dovuta ai tumori del collo dell’utero e di migliorare il rapporto costi-benefici del trattamento di queste neoplasie, sia in termini qualitativi che quantitativi.

Soltanto nel 2023 le donne interessate dalla campagna di screening gratuito della Regione Basilicata sono state 17 mila, un numero davvero consistente per una piccola regione come la nostra. Mi rende felice pensare che alcune di queste donne, grazie alla diagnosi precoce, oggi vivono una vita normale e in salute.

L’articolo 32 della Costituzione italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Lo Stato è tenuto a garantire cure gratuite agli indigenti, assicurando che nessuno venga escluso. E’ su questa strada che si incardina il progetto della Regione Basilicata, nella piena consapevolezza che agire per tempo, spesso, assicura altro tempo da vivere”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in occasione dell’evento organizzato dal Crob e dall’Università degli Studi della Basilicata in corso a Potenza.