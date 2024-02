Calcio Lucano: risultati campionato di Eccellenza

Nella ventesima giornata del campionato di Eccellenza, è da segnalare il pareggio interno del Francavilla contro l’Elettra Marconia, con il match che è terminato 0-0. È importante ricordare che il Francavilla è tornato a giocare al “Fittipaldi” dopo i lavori di ristrutturazione. La formazione del San Cataldo, che insegue il Sinnici in classifica, ha vinto in trasferta a Ferrandina per 3-2, portandosi a -3 punti ma con una partita in meno. Anche la terza in classifica, la Città dei Sassi di Matera, ha ottenuto un pareggio, tornando dalla trasferta di Pomarico con un buon punto.