Libro la Vera Storia di Isabella Morra presentato al liceo Morra di Matera

Isabella Morra, è stata una poetessa italiana del Rinascimento. La sua vita breve e tragica è segnata da isolamento e tristezza, ma la sua produzione letteraria la rende una delle voci più autentiche della poesia italiana del XVI secolo.

Lontana dai salotti letterari e dalle corti, Isabella visse sotto la prepotenza dei fratelli e fu segregata nel suo castello, dove si dedicò alla scrittura.

Nata a Favale (l’attuale Valsinni in provincia di Matera) intorno al 1520 Isabella era figlia di Giovanni Michele di Morra, barone di Favale, e Luisa Brancaccio, appartenente a un’aristocratica famiglia napoletana.

La sua vita fu segnata da una relazione clandestina con il barone Diego Sandoval de Castro, che subì la stessa sorte tragica. Isabella di Morra fu assassinata dai suoi stessi fratelli a causa di questa relazione.

La sua produzione poetica, sebbene poco conosciuta in vita, è stata riscoperta grazie agli studi di Benedetto Croce.

Isabella Morra è considerata una pioniera del Romanticismoe la sua voce autentica risuona attraverso i secoli. Le sue opere sono suddivise in sonetti e canzoni, esprimendo sia il suo malessere e la speranza di evasione, sia la rassegnazione.

Oggi, il Parco letterario di Isabella Morra, inaugurato nel 1993, permette di rivivere la sua tragica storia e ammirare i suoi componimenti. La sua figura coraggiosa e la passione per la poesia continuano a ispirare le giovani donne, esortandole a perseguire i loro sogni e desideri fino in fondo.

L’incontro del giornalista e storico locale Pasquale Montesano, autore di altri lavori su Valsinni, con studentesse, studenti, preside, docenti dell’Isabella Morra di Matera è stato un tuffo nel passato alla scoperta di una figura identitaria per la storia letteraria, per quanto le donne hanno fatto e pagato (purtroppo) per aver voluto emanciparsi da un contesto e da situazioni che offrivano davvero poche opportunità.

Gli studenti e le studentesse delle classi II A SC, III A SC, III C SASS e IV B SASS questa mattina hanno partecipato alla presentazione del libro “La vera storia di Isabella Morra” di Pasquale Montesano. Il saggio racconta le vicende storico-letterarie di una delle voci più belle del 1500.

Dopo i saluti e l’introduzione della dirigente scolastica, prof.ssa Caterina Policaro, l’autore ha dialogato con i ragazzi, incuriositi e attenti all’argomento, che durante l’incontro, moderato dalla professoressa Mariangela Lisanti, hanno posto ai relatori alcune domande.

Il libro, pubblicato da Altrimedia, ne ha riproposto la figura e la testimonianza fino all’ultimo sacrificio, difficile per quei tempi (nel 1500) dove il ruolo della donna non andava oltre il focolare e doveva piegarsi alla volontà dell’uomo, anche a costo della propria esistenza.