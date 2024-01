La principessa Kate dimessa dall’ospedale

La principessa del Galles, Kate, consorte dell’erede al trono britannico William, è stata dimessa oggi dalla London Clinic dove ha trascorso 13 notti di ricovero dopo un delicato intervento chirurgico all’addome di natura imprecisata.

Ora dovrà trascorrere circa tre mesi di convalescenza a riposo. Nella stessa clinica è ricoverato da tre giorni re Carlo III, sottoposto nel fine settimana a un’operazione di routine alla prostata.

Kate ha lasciato l’ospedale in tutta discrezione, senza mostrarsi in pubblico né far trapelare alcuna immagine. In una scarna nota diffusa da Kensington Palace, residenza ufficiale dei principi di Galles, si afferma che la principessa sta migliorando, ma si conferma l’indicazione di una convalescenza lunga, a tempo per ora indeterminato, durante il quale è prevista la sua assenza da ogni impegno dinastico: convalescenza che, almeno inizialmente, la moglie di William trascorrerà in una residenza reale a Windsor, fuori città, più appartata rispetto a quella che occupa di solito con il marito e i tre figli (i principino George, Charlotte e Louis, di 10, 8 e 5 anni) a Kensington Palace, nel cuore di Londra.

“La Principessa di Galles è tornata a casa a Windsor – si legge nel comunicato – per proseguire nel recupero dall’operazione, e sta facendo buoni progressi.

Principe e la Principessa desiderano rivolgere un enorme grazie all’intero team della London Clinic, specialmente allo staff infermieristico, per l’assistenza prestata. La famiglia dei Galles continua a essere grata per gli auguri ricevuti da tutto il mondo”.

Kate, come comunicato il giorno dopo l’intervento, ha chiesto il massimo riserbo sulle sue condizioni e ha invocato il rispetto della privacy a tutela anche dei figli.

non ufficiali citate dai tabloid si sono limitati a escludere fin da subito un cancro, anche se questa indiscrezione non è mai stata confermata in modo formale dal palazzo.

Gli stessi tabloid si sono esercitati frattanto in questi giorni in tutta una serie di congetture, sulla base d’ipotesi di specialisti e medici non al corrente della cartella clinica, su possibili diagnosi compatibili con i tempi indicati: da quella di un’asportazione preventiva dell’utero, a quella di una grave forma di diverticoli.

Secondo quanto dichiarato dalla corte all’inizio del ricovero, la principessa di Galles resterà a risposo, lontana da ogni attività pubblica, almeno fino a “dopo Pasqua”, che quest’anno cade il 31 marzo.

Ma la Bbc oggi è ancora più prudente e fa riferimento genericamente ad “alcuni mesi” di convalescenza.

ANSA