Nba: ancora super Lebron, i Lakers battono i Bulls

Poche ore dopo essere stato inserito, per il ventesimo anno di seguito, nel quintetto base del suo team dell’All-Star Game (è un record, che in precedenza condivideva con Kareem Abdul Jabbar con 19 selezioni) , Lebron James ha condotto i LA Lakers alla vittoria contro i Chicago Bulls per 141-132.

Lebron è andato in doppia doppia con 25 punti e 12 assist, mentre D’Angelo Russell ha messo dentro 29 punti con otto ‘bombe’ da tre.

Una schiacciata di Domantas Sabonis a 22 secondi dalla fine ha invece dato la vittoria di un punto (134-133) ai Sacramento Kings contro i Golden State Warriors che fino alla prodezza del lituano erano stati avanti (132-133) per la prima volta nel corso dei 24 minuti conclusivi della sfida. Alla fine proprio Sabonis ha chiuso in doppia doppia con 18 punti e 13 assist.

Bene anche De’Aaron Fox con 29 punti. Inutili, per Golden State, i 33 messi a segno da Stephen Curry.

Tripla doppia per Pascal Siakam (26 punti, 13 rimbalzi, 10 assist) nella partita che gli Indiana Pacers hanno vinto sui Philadelphia 76ers per 134-122, mentre i Boston Celtics, con sette giocatori in doppia cifra (26 i punti di Jayson Tatum) , si sono presi la parziale rivincita sui Miami Heat che li avevano battuti nelle finali di Eastern Conference dello scorso anno, imponendosi per 143-110. Molto bene anche i New York Knicks che, trascinati da un OG Anunoby in serata di grazia, hanno battuto per 122-84 i campioni in carica di Denver.

ANSA