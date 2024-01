“Energia per Roma” un Premio che valorizza le Eccellenze di Roma Capitale

Il premio

Il premio “Energie per Roma” consegnato giovedì scorso 18 gennaio presso la Protomoteca del Campidoglio è un’iniziativa organizzata dal Centro Europeo di Studi Culturali, patrocinata dall’Università eCampus e dalla Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali. L’evento, inaugurato con l’” Inno di Mameli” eseguito live da un coro d’eccezione, nasce con lo scopo di premiare le eccellenze che si sono contraddistinte nella città di Roma con l’intendo di celebrare l’impegno e il talento dei singoli cittadini e del mondo dell’associazionismo che con passione e determinazione hanno: promosso la cultura; contribuito a migliorare il benessere sociale; sostenuto l’imprenditorialità.

L’ambito territoriale di osservazione volto a valutare l’operato dei candidati è stato la Capitale, luogo ricco di spunti creativi dove, come hanno sottolineato i membri della giuria “sono in tanti a spendere energie che meritano di essere riconosciute come modelli di ispirazione per tutti i romani”. L’istituzione del premio ha dunque lo scopo, di incoraggiare queste eccellenze a perseguire i propri sogni, a continuare con passione e ad impegnarsi per il bene comune.

Come ha affermato Alessandro Alongi, consigliere nel XII Municipio di Roma Capitale: “Il Premio ‘Energie per Roma’ si basa sulla profonda convinzione che il talento e la dedizione dei nostri concittadini meritano di essere riconosciuti e valorizzati. Ci sono tante brave persone che vivono nell’ombra, questo Premio, alla sua prima edizione, ha offerto l’opportunità di mettere in luce il loro impegno per la nostra città, persone straordinarie – ha proseguito Alongi – che, con il loro lavoro, hanno contribuito alla crescita e al benessere della nostra comunità”.

Le categorie

Diverse le categorie dei premiati: Artistico-Culturale per le persone e le associazioni che si sono distinti nel campo delle arti, come pittura, scultura, musica, danza, teatro, cinema o letteratura. In questo contesto sono stati valutati l’originalità, l’innovazione e l’impatto dell’opera o dell’evento culturale sulla comunità romana. Sociale dedicato a coloro che si sono attivati e spesi in prima persona per il miglioramento della qualità della vita nella comunità romana attraverso progetti sociali, inclusione, promozione dei diritti umani, lotta all’esclusione e sostegno alle fasce più vulnerabili della società. Imprenditoriale che celebra gli imprenditori o le imprese che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo economico e all’innovazione a Roma. In tale ambito sono state prese in considerazione la visione imprenditoriale, la sostenibilità, l’occupazione creata e l’apporto alla crescita economica della città. Volontariato che coinvolge cittadini e associazioni che hanno dimostrato un impegno eccezionale nel volontariato, dedicando tempo ed energie per migliorare la vita delle persone, l’ambiente e per sostenere cause sociali rilevanti per la comunità romana.

La giuria

Presente per la consegna dei premi il Comitato di giuria, che ha valutato le candidature e selezionato i vincitori, composta dal Presidente Prof. Fabio Pompei – giornalista e divulgatore scientifico Mariano Angelucci Consigliere Roma Capitale, presidente XII Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali, Diana Stefani Presidente dell’Accademia per le Arti per le Scienze e per lo Sport e ambasciatrice del Telefono Rosa Alessandro Alongi Giornalista, Consigliere municipale.

Premiati di eccellenza

Tra le personalità di eccellenza premiati spiccano l’ing. Nicola Barone, Presidente di TIM San Marino e recentemente nominato “Ambasciatore Inviato Straordinario” della Repubblica di San Marino. Figura di spicco nel settore delle telecomunicazioni, è stato riconosciuto per il suo eccezionale contributo al progresso tecnologico e alla valorizzazione culturale della comunità. La sua carriera di vertice nel campo delle telecomunicazioni, con particolare rilevanza nella Net Economy e nella Digital Economy 4.0, lo ha reso un leader nel plasmare il corso dell’azienda Telecom Italia.

Come hanno sottolineato anche gli organizzatori del Premio “La sua presenza come Presidente di Telecom Italia San Marino è un segno tangibile della sua capacità di guidare e innovare in contesti complessi e in rapida evoluzione”. Infatti “Energie per Roma” gli ha riconosciuto l’aver contribuito in modo tangibile al progresso e al benessere dei cittadini e di aver prestato un servizio gratuito e disinteressato alla comunità romana.

L’Ing. Barone oltre a vivere la transizione nel mondo digitale si è occupato in prima persona di accelerare il passaggio alle nuove tecnologie di comunicazione, sempre più sofisticate, che ha visto in meno di 150 anni, il passaggio dalle prime trasmissioni analogiche (radio di G. Marconi) alle ultimissime tecnologie digitali (fibra ottica e 5G).

“La consegna di questo premio rappresenta per me un importante riconoscimento pubblico al mio impegno civile e religioso, alla valorizzazione culturale, e al rispetto delle tradizioni locali che ho cercato sempre di mettere al centro delle mie attività lavorative e sociali – ha dichiarato l’Ing. Nicola Barone – mi riempie di orgoglio il riconoscimento di un servizio gratuito e disinteressato volto a questa splendida città che oramai sento anche mia. Il territorio di Roma con tutte le sue attività, istituzioni e professionalità è un ambiente, a volte complesso, ma ricco di grandi energie e con un retaggio storico, culturale e sociale ineguagliabile. Ognuno di noi dovrebbe sentirsi orgoglioso ed onorato di operare in questo stupendo contesto, come mi sento io di esserlo”.

Non è mancata la riflessione dell’Ing. Barone sul futuro che ci attende, sottolineando che sotto la spinta di grandi innovazioni tecnologiche (Digitale, Sostenibilità, Green, Nuove Energie Rinnovabili, …) vivremo un altro periodo di grande transizione tutto proteso a migliorare la qualità della nostra vita e del nostro pianeta, cercando rimedi agli sprechi e abusi del passato e del presente, ponendo sempre al centro il rispetto per la dignità delle persone, l’attenzione e la cura per l’ambiente.

“Abbiamo di fronte una grande responsabilità – ha infatti dichiarato il Presidente di TIM San Marino – utilizzare le conoscenze e le possibilità offerte dall’ICT per risolvere le grandi sfide per l’umanità che sono racchiuse nella crescente disparità sociale, nei i consumi esasperati delle risorse (minerarie, energetiche, naturali), e in grandi sconvolgimenti climatici. Mi sento in sintonia con queste sfide che vanno traguardate con professionalità e con un approccio prima di tutto etico”.

Insieme ad altre decine di prescelti, (1.500 segnalazioni di cui 80 sono stati i selezionati) il premio è stato consegnato anche alla giornalista, scrittrice ed esperta di comunicazione Lisa Di Giovanni, un riconoscimento “per lo straordinario contributo profuso nell’arricchimento e nella promozione della cultura e della ricerca nella città di Roma”.

“Imparare qualcosa di nuovo, ogni giorno, è ciò che valorizza la mia mente e soprattutto la mia anima – commossa ha dichiarato Lisa Di Giovanni – sono grata per questo importante riconoscimento, la cultura rappresenta per me l’acquisizione della consapevolezza di ciò che sono, nel tempo e nello spazio, ed è in questo spazio, chiamato Roma, che ho dedicato il mio tempo alla condivisione della conoscenza, sia essa in termini di poesia, arte e bellezza in generale”.

Il panorama culturale italiano vede il contributo della scrittrice Di Giovanni con un nuovo libro che presenterà a inizio febbraio, “Libere spudorate sinapsi alfabetiche”, insieme alla psicologa Maura Ianni, a soli due mesi dal successo editoriale: “360 gradi di benessere” firmato insieme a Vito Gadaleta, direttore di “Vita Magazine”, entrambi editi da Jolly Roger. Una lunga scia di successi editoriali che la scrittrice non intende di certo frenare.