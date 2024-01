La questione delle strutture sanitarie lucane che si occupano di riabilitazione è una questione seria e urgente.

I fondi previsti per questi servizi, che sono essenziali per i pazienti disabili gravi, non sono stati inseriti nel bilancio triennale 2024-2026. Questo significa che le strutture sanitarie rischiano di non essere in grado di garantire i servizi necessari ai pazienti, con gravi conseguenze per la loro salute e la loro qualità di vita.

L’appello lanciato dalle strutture sanitarie è importante e merita di essere ascoltato. La Regione Basilicata deve intervenire con urgenza per garantire il finanziamento dei servizi di riabilitazione.

I fondi necessari sono relativamente modesti, circa lo 0,3% della spesa regionale. Si tratta di una cifra irrisoria rispetto alla rilevanza dei servizi che vengono erogati.

Inoltre, è importante ricordare che questi servizi non sono un costo, ma un investimento. La riabilitazione è fondamentale per aiutare i pazienti disabili gravi a recuperare le loro funzioni e a migliorare la loro autonomia. Investire in riabilitazione significa investire in benessere e in qualità della vita.

La Regione Basilicata ha il dovere di garantire questi servizi ai suoi cittadini. È una questione di civiltà e di giustizia sociale.