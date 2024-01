A Pappano, orchestra e coro Santa Cecilia premio per Turandot

Nel centenario della morte di Giacomo Puccini (1858-1924), l’Orchestra, il Coro e le Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretti da Sir Antonio Pappano si sono aggiudicati un nuovo importante riconoscimento discografico per l’incisione di Turandot, capolavoro del compositore lucchese.

La giuria degli International Classical Music Awards, composta da giornalisti europei delle principali riviste di settore, siti internet e radio ha annunciato oggi che la registrazione – effettuata nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica nel 2022 – è stata premiata come migliore incisione della categoria “Opera”.

L’esecuzione, pubblicata da Warner Classics lo scorso marzo, ha rappresentato un debutto per Sir Tony che in tanti anni alla guida delle compagini di Santa Cecilia, del Covent Garden e come direttore ospite di teatri quali la Wiener Staatsoper e il Metropolitan di New York, non aveva ancora avuto l’opportunità di dirigerla.

In occasione dell’esecuzione romana, Antonio Pappano ha registrato la versione integrale del finale – raramente proposto perché più lungo di quello usualmente eseguito – completato da Franco Alfano sugli appunti rimasti del compositore.

E’ stata una prima volta anche per la star statunitense Sondra Radvanovsky nel ruolo del titolo, e il tenore Jonas Kaufmann nel ruolo di Calaf.

”Per quest’opera sono stato molto fortunato ad avere a disposizione un cast ideale, così ogni personaggio ha preso davvero vita” ha detto Pappano.

Tra gli altri interpreti, Ermonela Jaho nel ruolo di Liù, Michele Pertusi, Michael Spyres, Mattia Olivieri, Gregory Bonfatti e Siyabonga Maqungo. Il Coro e le Voci Bianche di Santa Cecilia sono state istruite da Piero Monti.

La storia discografica dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, cominciata negli anni Quaranta del Novecento, si è intensificata e con la nomina a Direttore musicale di Sir Antonio Pappano, che dal suo arrivo nel 2005 e fino al 2023 ha inciso 35 cd.

ANSA