Futsal Senise, ottima la prova contro il Mirto ma il risultato è a favore dei locali 11-8

Il Futsal Senise fa la partita ma i locali vanno in vantaggio con Cofone, che di sinistro finalizza al meglio una ripartenza. La reazione è immediata e Dipinto impatta carambolando contro il palo. Nemmeno il tempo di riprendere il gioco e Da Costa ribalta il risultato, con un mancino dalla distanza leggermente deviato. Ma il Mirto non ci sta: passano meno di due minuti e ancora Cofone va a segno con un gran colpo di tacco. Il match è vibrante: i padroni di casa sbattono sulla traversa, mentre i lucani hanno due ottime opportunità sulle quali De Luca è bravissimo. Gli ospiti continuano a premere e vanno vicini alla rete in tre occasioni prima che, al 15’, capitan Dipinto metta a segno la sua doppietta personale con un tiro sotto la traversa che riporta avanti i suoi (2-3). Ma Cofone è scatenato e pareggia nuovamente, sfruttando un errore di Stigliano. Gli risponde subito Capalbo, che griffa il quarto gol con un bel destro all’angolino. E’ ancora un super Cofone a firmare anche il 4-4, per la verità favorito da una svista arbitrale. Prima dell’intervallo arriva anche il 5-4 per il Mirto, realizzato da Curia sugli sviluppi di un calcio piazzato.

La ripresa inizia con un uno-due in contropiede della formazione di Federico che allunga con Gaisson, prima, e l’immancabile Cofone poi (7-4). Dipinto però suona la carica ed accorcia con un gran gol (7-5). Si fa avanti a suon di gol ed, a Curia, fa eco Dipinto con il portiere di movimento seguito da Da Costa su corner (8-7). I sinnici restano con il portiere di movimento, ma vengono puniti ancora da Solferino. A 4’ dalla sirena, Dipinto viene fermato dal montante e Stigliano fallisce una ottima opportunità. Prima della fine Giasson, Campana e un rigore di Dipinto fissano il punteggio sul definitivo 11-8.

TEBELLINO

MIRTO-FUTSAL SENISE (5-4) 11-8 MARCATORI: 3’ 07’’ pt Cofone (M), 3’ 36’’ pt Dipinto (S), 3’ 57’’ pt Da Costa (S), 5’ 36’’ pt Cofone (M), 14’ 49’’ pt Dipinto (S), 16’ 23’’ pt Cofone (M), 16’ 58’’ pt Cabalbo (S), 17’ 26’’ pt Cofone (S), 18’ 45’’ pt Curia (M), 2’ 49’’ st Giasson (M), 3’ 40’’ st Cofone (M), 3’ 53’’ st Dipinto (S), 6’ 31’’ st Curia (M), 7’ 41’’ st Dipinto (S), 10’ 19’’ st Da Costa (S), 14’ 55’ st Solferino (M), 18’ 59’’ st Giasson (M), 19’ 11’’ st Campana (M), 19’ 58’’ st Dipinto (S)

MAIN EVOLUTION MIRTO: 1 De Luca, 5 Vaglica, 25 Solferino, 10 Curia, 7 Campana, 27 Tedesco, 24 Bacci, 8 Cofone, 28 Casacchia, 11 Santoro, 22 Giasson, 17 Diaco. All.: Federico

FUTSAL SENISE: 1 D’Alessandro, 3 Benedetto, 4 Capalbo, 5 Albano, 8 Simeone, 9 Grandinetti, 10 Stigliano, 11 Di Pinto, 12 D’Amelio, 13 Iacovino, 14 Guaragnone. A disp.: Masiello

ARBITRI: Petracca di Lecce e Perez di Siracusa (crono.: Suriano di Vibo Valentia)

Note: AMMONITI: Stigliano (S), Da Costa (S), Dipinto (S) ESPULSI: ne

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA