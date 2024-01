Urso: “Stellantis Melfi ha bisogno di certezze”

La prossima settimana ci saranno cinque riunioni del tavolo Stellantis: lo ha annunciato a Potenza il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Nelle cinque riunioni “si comincerà ad analizzare, stabilimento per stabilimento – ha specificato il ministro – le prospettive, i programmi di Stellantis e quindi come essi incideranno in ogni sito produttivo, a cominciare da quello di Melfi che ha bisogno di certezze”.

Urso ha parlato con i giornalisti a margine di un incontro con il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

