Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Senise arrestano due ladri a Roccanova e recuperano la refurtiva

Nella serata odierna, due individui sono stati tratti in arresto a Roccanova in seguito a un’operazione condotta con successo dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Senise, sotto la guida del Capitano Luca Gasparri.

I due arrestati sono stati identificati come i responsabili di un furto perpetrato in un appartamento del medesimo comune. La refurtiva, consistente in vari oggetti di oro, è stata prontamente recuperata.

L’arresto è scaturito da un attento controllo del territorio effettuato dai Carabinieri, i quali hanno tempestivamente individuato i sospettati a bordo di un’auto che si allontanava dal centro abitato con comportamento inusuale. Tale attività di sorveglianza del territorio è stata intensificata negli ultimi giorni a causa dei recenti casi di truffe ai danni degli anziani verificatasi a Senise.

Gli uomini dell’Arma stanno attualmente conducendo approfonditi accertamenti su tali episodi.

Le indagini sono in corso e sono finalizzate a far luce sugli aspetti dettagliati del furto e a comprendere eventuali collegamenti con altre attività criminali nella zona.

L’efficace azione delle forze dell’ordine testimonia l’impegno costante nel preservare la sicurezza della comunità locale e nell’affrontare le diverse sfide legate alla criminalità.