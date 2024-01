Angelo Chiorazzo critica l’Autonomia Differenziata “Bardi antepone il proprio destino al bene della Basilicata”

Il progetto di autonomia differenziata proposto dalla Lega sarebbe disastroso per la Basilicata, il Mezzogiorno e l’intera Italia. Aumenterebbe il divario tra i territori, danneggiando il Sud e privando il Paese di opportunità reali di crescita. Questa è l’opinione di Angelo Chiorazzo, che ha partecipato oggi a Potenza alla manifestazione organizzata dal Coordinamento regionale “No autonomia differenziata”.

Secondo Chiorazzo, gli analisti concordano sul fatto che l’Italia potrebbe avere i margini di crescita più consistenti lavorando allo sviluppo del Mezzogiorno, che ha subito ritardi storici dal punto di vista delle infrastrutture e dei servizi. Oggi il Gimbe ha certificato l’esistenza di un “turismo sanitario” che porta migliaia di cittadini del Sud a curarsi al Nord, con la Basilicata in saldo negativo di oltre 80 milioni di euro.

Il progetto Calderoli è moralmente inaccettabile perché va contro il principio costituzionale della Repubblica “una e indivisibile” (articolo 5). Inoltre, preoccupa il fatto che il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e la sua Giunta abbiano dato parere favorevole al disegno leghista senza nemmeno un dibattito in Consiglio regionale.

Fino a quando gli interessi personali e politici avranno la precedenza sul bene collettivo, i cittadini non crederanno nelle istituzioni. Chiorazzo si unisce quindi alla protesta contro l’autonomia differenziata e invita tutti i lucani a partecipare in massa per difendere il proprio territorio.