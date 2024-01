Indotto Stellantis: a rischio 110 posti di lavoro

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha partecipato ad una riunione a Melfi (Potenza) per esaminare la situazione dell’occupazione e le prospettive dei lavoratori dell’indotto dello stabilimento Stellantis. La situazione di Fdm e Las, che non hanno avuto rinnovato l’appalto con Stellantis e i cui circa 100 dipendenti rischiano il posto di lavoro, è attualmente al centro del confronto. I sindacati dei metalmeccanici hanno chiesto alla Regione, al Governo e a Stellantis di non abbandonare i lavoratori dell’indotto nel distretto industriale di Melfi e di costruire un patto per il distretto industriale di Melfi con ammortizzatori sociali e previsioni di futuro impiego per i lavoratori.