Elezioni Regionali: Per la Fondazione FareFuturo è tempo di cambiare in particolare nelle zone del Senisese e del Lagonegrese

La Basilicata, una terra piena di risorse e opportunità, non può permettersi di essere in declino. Il PIL è solo un indicatore e non rappresenta la vera ricchezza delle famiglie, che lottano per mantenere un tenore di vita dignitoso.

La politica clientelare e assistenzialistica del passato è stata una triste eredità che ha causato il declino della regione. Negli ultimi cinque anni, il governo regionale di centrodestra ha cercato di arginare questo declino. Non dobbiamo, però, dare credito a coloro che hanno contribuito a questa situazione e che ora si presentano come risolutori di problemi che hanno creato e aggravato. È necessario diffidare di coloro che sono stati responsabili della cattiva gestione della cosa pubblica per decenni, che hanno favorito gli amici degli amici e promosso il clientelismo. La Fondazione FareFuturo crede che sia importante votare in modo consapevole per il bene della Basilicata. Stiamo lavorando per garantire che i migliori uomini e donne siano premiati dal corpo elettorale. Solo mettendo i politici più autorevoli nella massima istituzione regionale, l’intera regione lucana potrà sperare in un vero cambiamento ed aspirare al suo rilancio economico e sociale. L’associazione FF è da tempo attiva con iniziative politiche sul territorio, che mirano ad affrontare le questioni più importanti dell’area sud della Basilicata, in particolare nel Senisese e nel Lagonegrese. FareFuturo invita a bandire gli ambulanti della politica, ovvero quei ciarlatani che scompaiono dopo le elezioni e i populisti che emergono solo quando ne hanno bisogno. FareFuturo ha le idee chiare e farà la sua parte per far emergere i principi su cui la Meloni ha costruito il successo della Destra al governo della nazione.

Prof. Giovanni Lonetti