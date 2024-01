Calcio, Risultati campionato di Eccellenza Lucana 17^ di campionato

Nella 17^ giornata del campionato, tutte le prime classificate hanno ottenuto la vittoria. Il Francavilla ha sconfitto il Paternicum con un punteggio di 1-0, grazie alla rete di Esposito al 15° minuto. Attualmente, la capolista ha accumulato 43 punti in classifica. Il San Cataldo, che ha ottenuto lo stesso risultato della capolista, ha vinto contro il Marconia, mentre il Matera ha sconfitto il Brienza per 2-0 in casa propria. Inoltre, la Santarcangiolese, reduce dalla vittoria della Coppa Italia, ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Ferrandina.