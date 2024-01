Il Futsal Senise soffre ma vince, 6-2 contro l’Essedì Maschito

In avvio è Grandinetti che porta i vantaggio i padroni di casa a cui risponde a stretto giro Fimmano. Al 4’ gran gol di Stigliano, che si libera di due avversari e va a segno con uno scavetto di sinistro.

Nella tensostruttura di Montecotugno, il Futsal Senise comincia bene il girone di ritorno, superando per 6-2 nel derby lucano il fanalino di coda Essedì Maschito salendo così a quota ventisei punti confermando il terzo posto.

La ripresa è bella e si apre con una traversa della formazione allenata da Cuviello, ma sono i bianconeri a tornare in vantaggio ancora con Stigliano sugli sviluppi di un corner.

A metà frazione i padroni di casa allungano grazie a capitan Dipinto, con un gran sinistro nel sette (4-2).

La formazione di Pasquale Coviello non si arrende e, in ripartenza, colpisce il quarto legno della sua sfortunata partita. Ma, nel finale, è ancora Stigliano che chiude al meglio una triangolazione con Dipinto a fare manita. Poco più tardi quest’ultimo insaccherà un assist di Simeone per il definitivo 6-2.