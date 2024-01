Pessolano (Azione): Il Pd ha perduto il buon senso

“Al tavolo del centro sinistra al quale siamo stati invitati oggi, abbiamo ribadito la nostra posizione, già ampiamente espressa, di netta contrarietà alle primarie come unico metodo per l’individuazione della leadership dell’ipotetica alleanza per le prossime regionali. Siamo convinti che l’unità delle forze politiche riformiste, moderate e progressiste si possa perseguire solo attraverso l’individuazione di un metodo politico che sia il più condiviso possibile. Il Pd Lucano continua a fare orecchie da mercante, imponendo un candidato che non trova consensi in molti degli altri partiti. Azione è una forza repubblicana che ragiona senza steccati ed è ripiegata a lavorare per dare ai lucani e alle lucane una proposta politica e programmatica libera, democratica e concreta”.

Lo dichiara Donato Pessolano, segretario regionale di Azione Basilicata