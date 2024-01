Senise: Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha sospeso dalla carica di Consigliere Comunale Rosario Marino

Il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha sospeso dalla carica il Consigliere Comunale Rosario Marino, che dall’ottobre scorso ricopriva la posizione di Assessore alle Attività Produttive. Tale decisione è stata presa in seguito alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lagonegro, con il protocollo n. 27/2022, per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o amministrativo, così come stabilito dall’articolo 334 del Codice Penale. La causa sarà valutata dalla Corte d’Appello.