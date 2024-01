La luce nella masseria” trionfa in tv: 19,5 per cento di share Il tv movie girato in Basilicata conquista la prima

Vince la prima serata, domenica 7 gennaio, il film “La luce nella masseria” interamente girato a Matera.

In prima visione su Rai 1, il tv movie ha vinto sulla concorrenza segnando il 19,5 per cento di share con tre milioni e 445 mila spettatori.

Il film, prodotto da Eliseo Enterteinment e Rai Fiction, è stato supportato dalla Lucana Film Commission ed è il prodotto con cui la Rai ha scelto di celebrare i 70 anni di televisione. “La luce nella masseria” ha conquistato il cuore dei telespettatori coi suoi scenari e con tutti i professionisti coinvolti in questo lavoro armonioso e corale.

Una storia d’amore, di dolore e di rinascita mentre il futuro entra nelle case degli italiani con l’avvento della tv, mezzo dal potere unificante.

Luca Barbareschi, produttore per Eliseo Entertainment, ha commentato così il successo televisivo: «Sono felice e orgoglioso di aver collaborato con la Lucana Film Commission, in particolare con la sua presidente Margherita Romaniello, e di aver realizzato un film così bello e apprezzato, ambientato in Basilicata. Speriamo di poter ancora lavorare insieme per portare bellezza nelle storie che proporremo».

«Il pubblico di Rai 1 ha premiato il lavoro di tutti noi e soprattutto la meraviglia della storia e della sua ambientazione -ha affermato Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission. Una Matera di sessanta anni fa, ma esattamente come oggi, capace di affascinare, raccontare e raccontarsi. Direi che per noi, dopo il successo dell’anteprima materana lo scorso 3 gennaio, ” La luce nella masseria” è il modo migliore per iniziare questo 2024».

«Sono felice che ancora una volta Matera abbia vinto la sfida dell’Auditel. La Regione Basilicata sostiene la Città dei Sassi, naturale set per le produzioni audiovisive, e tutte le produzioni che sceglieranno la Basilicata. Voglio ringraziare LFC per il lavoro che sta svolgendo per Matera e tutta la Basilicata -ha aggiunto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Confidiamo in una crescita ulteriore del settore in terra lucana».

Nelle prossime settimane sarà indetta una conferenza stampa per illustrare gli appuntamenti e le attività che la Lucana Film Commission svolgerà nei primi mesi di quest’anno.