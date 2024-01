Cgil, Cisl e Uil rispondono a Chiorazzo: “Siamo disponibili al confronto in sede sindacale sui temi sociali”

Elezioni, Cgil, Cisl e Uil: “Siamo disponibili al confronto in sede sindacale sui temi sociali”. I segretari generali Mega, Cavallo e Tortorelli rispondono a Chiorazzo: “Serve una vera concertazione, non consultazioni formali con decisioni già prese”. Di seguito la nota integrale.

«Siamo disponibili a confrontarci con le forze politiche e con i candidati alle prossime elezioni regionali e siamo pronti ad aprire le porte delle nostre sedi sindacali per discutere concretamente delle grandi questioni che riguardano il lavoro, lo sviluppo e la coesione sociale».

Così i segretari generali di Cgil Cisl Uil, Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli, in risposta alla proposta lanciata nei giorni scorsi dal candidato Angelo Chiorazzo.

«Come metodo indichiamo l’opportunità che il confronto si tenga in una delle sedi di Cgil Cisl Uil e come merito indichiamo le questioni che unitariamente abbiamo posto in un’agenda di impegno e di iniziative per il 2024, in continuità con quanto fatto nel 2023: lavoro e lotta alla precarietà, salute dei cittadini, con attenzione particolare ai più fragili, aree interne e svantaggiate, giovani, divari di genere e generazionali, tutela di pensionati e anziani».

«Negli ultimi anni – continuano i tre leader sindacali – abbiamo più volte segnalato la mancanza in Basilicata di un corretto metodo di confronto, sia istituzionale che politico con le forze sociali della regione, in forma non episodica e soprattutto di autentica natura concertativa.

Troppo spesso siamo stati chiamati a consultazioni formali con decisioni politico-amministrative già prese.

Un deficit di democrazia e di concertazione sociale che ha riguardato governi di differente colore e che ha avuto un peso fortemente negativo nelle dinamiche occupazionali, economiche e sociali che si sono registrate nelle ultime legislature.

Proprio per questo, ogni occasione di ascolto e confronto può segnare la svolta da noi fortemente auspicata, tanto più necessaria in vista della consultazione elettorale nella quale lavoratori e cittadini saranno chiamati ad esprimere il proprio voto», concludono Mega, Cavallo e Tortorelli.