Futsal Senise, Masiello Verso la sfida con il Futsal Noci

E’ tempo di ultima giornata d’andata, che combacia con la prima del 2024, in casa Futsal Senise. I bianconeri facendo risultato con il Futsal Noci entrerebbero nella storia conquistando la qualificazione in Coppa Italia. Tante le assenze, ma tanta la voglia di conquistare punti come conferma il tecnico Nicola Masiello che fa un bilancio dell’anno solare appena concluso:

“Il 2023 è stato un anno magico per il nostro team, vista la salvezza conquistata nella stagione precedente e i risultati sorprendenti che stiamo ottenendo in questa prima parte di stagione. Siamo addirittura rammaricati per gli arbitraggi sfavorevoli che hanno condizionato le ultime due partite. Ma nessun alibi: venti punti sono tantissimi. Ci auguriamo di aprire l’anno nuovo mantenendo una posizione di classifica all’inizio inimmaginabile”.

Verso la sfida con il Futsal Noci:

“Fino a qualche settimana fa avremmo visto questa partita con occhi diversi. Ora, però, i baresi hanno conquistato dieci punti di fila nelle ultime quattro partite e risultano essere una delle squadre più in forma. Noi abbiamo ottenuto un punto in due gare, entrambe partite che stavamo controllando con margine nel punteggio e riaperte dopo degli decisioni arbitrali fortemente penalizzanti. In virtù di questo, non potremo schierare tre pedine fondamentali come Da Costa, Dipinto e Stigliano tutti squalificati. Detto questo fin da subito ho considerato questa sventura come un’occasione per verificare quanto sia stato importante il lavoro svolto in questi anni con i nostri giovani”.

Coppa Italia, un obiettivo storico:

“Facendo risultato otterremmo lo storico pass per le Final Four di coppa Italia: con la vittoria o con un pareggio saremmo certi di parteciparvi, mentre con un ko dovremmo guardare gli altri risultati e questo non possiamo permettere che accada perché, così come la Diaz Bisceglie, siamo l’unica squadra sempre posizionata tra le prime quattro dalla prima giornata. Raggiungere la qualificazione sarebbe un attestato di merito verso i ragazzi, la società e tutto l’ambiente Futsal Senise”.