Doppio concerto per Laura Pausini nella sua Emilia-Romagna

Doppio appuntamento nella sua Emilia-Romagna per Laura Pausini il 9 e 10 gennaio, ore 21, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), nell’ambito del World Tour 2023/2024 cominciato l’8 dicembre a Rimini e che a fine mese – dopo le tappe successive a Torino, Bolzano e Assago (Milano) – lascerà l’Italia per approdare in Europa e poi oltreoceano, per concludersi il 6 aprile al Madison Square Garden di New York, la città che aveva salutato l’inizio dei festeggiamenti del suo trentennale il 27 febbraio scorso.

L’artista di Solarolo è nuovamente live a cinque anni di distanza dall’ultimo tour mondiale dopo un autunno ricco di novità e successi, tra l’uscita in tutto il mondo dell’album di inediti ‘Anime parallele/Almas paralelas’ e il riconoscimento come Latin Recording Academy Person of the Year 2023.

Il tour, con la direzione artistica di Luca Tommasini, strizza l’occhio anche alle più recenti tecniche del mondo dell’intelligenza artificiale, con elementi in 3d e grafiche costruite ad hoc che permettono un’interpretazione di Laura Pausini come un’eroina che corre dentro una struttura, il logo ufficiale del trentennale, che prende man mano vita componendosi di tanti piccoli frame.

ANSA