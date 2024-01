Auto incendiata vicino a distributore di benzina a Potenza

In viale Marconi, è stato segnalato un incidente di fuoco che ha creato momenti di panico. Un’auto parcheggiata vicino a un distributore di benzina è improvvisamente andata in fiamme. Secondo quanto riportato su lagazzettadelmezzogiorno.it, il personale del distributore ha cercato di spegnere l’incendio con estintori e ha contattato i vigili del fuoco che sono intervenuti ed hanno spento l’incenddio. Fortunatamente, l’incendio è stato spento senza conseguenze per nessuno. La Polizia di Stato è intervenuta sul posto per la sicurezza dei presenti.