Samsung, il 17 gennaio arrivano i Galaxy S24 con l’IA

Come preannunciato nelle scorse settimane, Samsung anticipa la presentazione dei nuovi smartphone Galaxy S24.

A differenza del passato, quando il colosso coreano teneva un evento a febbraio, questa volta il primo Unpacked dell’anno si terrà il 17 gennaio, in diretta dal Sap Center di San Jose.

L’appuntamento è per le ore 18 italiane, con uno streaming dal sito di Samsung e dal canale ufficiale YouTube. L’interesse è sicuramente per la linea di telefoni ma anche per un elemento che la stessa Samsung ha confermato: Galaxy AI.

Si tratta del primo chatbot di nuova generazione dell’azienda, che dovrebbe competere con Microsoft Copilot e Google Bard. Si tratta, molto probabilmente, di un’evoluzione di Bixby, l’assistente di Samsung che non ha mai sfondato realmente, non riuscendo a impensierire i concorrenti Alexa e Assistente Google, anche per la mancanza di integrazione con i dispositivi per la casa connessa.

L’IA generativa però ha aperto un nuovo mondo, nel quale la coreana può svolgere un ruolo di prim’ordine. Tornando agli smartphone, i Galaxy S24 promettono di alzare l’asticella in design e prestazioni rispetto ai Galaxy S23, che hanno rappresentato un aggiornamento minore sui precedenti S22.

La famiglia sarà composta sempre da tre modelli, di cui l’Ultra diverso per forme, più squadrate per somigliare ai Galaxy Note, e funzionalità esclusive grazie alla presenza del pennino, la S Pen, inserita nella plancia. Stando ai ben informati, dal palco del Sap Center, Samsung potrebbe svelare anche i nuovi Galaxy Book 4, iterazione successiva dei notebook con Windows 11.

