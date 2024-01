Futsal Senise, Ritorno in casa il forte portiere Manuel D’Amelio

Un grandissimo ritorno in casa Futsal Senise: di fatto, ha già esordito con l’Alta Futsal, il forte portiere Manuel D’Amelio che commenta così il suo rientro in terra sinnica:

“Sono stato accolto come un figlio. Dopo che è andato via Nucera mi hanno subito chiamato e dire si non è stato difficile”.

Come giudichi il cammino della squadra?:

“I ragazzi non si aspettavano di trovarsi in quella posizione di classifica che, però, visto che stanno giocando bene è meritata. Le sensazioni sono positive è il gruppo è bello: ci vogliamo tutti bene”.

Viste le tante assenze che settimana sarà?:

“Mancheranno parecchi giocatori e quindi la prossima sfida sarà una chance per chi ha raccolto poco minutaggio. Mi aspetto una buona settimana di lavora in vista di una gara importante che è come una finale. Dobbiamo limitare i danni per cercare il miglior risultato”.

Verso la sfida con il Futsal Noci:

“Non conosco questa formazione che sicuramente è organizzata e che viene da una striscia di vittorie. E’ una squadra in fiducia che dovremo affrontare con attenzione. A noi mancheranno Carlos Alberto, Stigliano e Dipinto che sono tre pedine fondamentali”.