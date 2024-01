Dalla moda all’arredamento, tutte le tendenze 2024

Moda, bellezza & benessere, cibo, arredamento, esperienze & intrattenimento, viaggi, genitorialità e tanto altro.

Arriva il report annuale, il decimo, con le tendenze più interessanti dell’anno: il Pinterest Predicts 2024.

I dati e le statistiche della piattaforma non riflettono le tendenze passate, ma offrono un’anteprima di ciò che farà tendenza nel nuovo anno unendo arte e scienza per analizzare i miliardi di ricerche effettuate da oltre 480 milioni di persone da tutto il mondo.

Le tecnologie di machine learning consentono di individuare pattern tra i dati e di sfruttare tali insight per la creazione del report: un vero e proprio punto di riferimento per sapere ciò che guadagnerà sempre più popolarità nel 2024. L’anno scorso, per il quarto anno consecutivo, l’80% delle previsioni si sono rivelate corrette, dunque speriamo!

23 tendenze per il 2024

Cosa riserva, dunque, il nuovo anno? Ecco 23 tendenze del 2024:

1. L’armadio del nonno – il settore della moda, spesso totalmente incentrato su novità e freschezza, presto farà spazio a una figura espressiva ed eccentrica rispetto alle generazioni più giovani: i nonni. Lo stile vintage da manuale riceverà un tocco eclettico dalla Gen Z e dai Boomer, che combineranno pezzi streetwear rétro, cardigan old style e pantaloni in velluto in un look che esprime in pieno la propria unica personalità.

Le parole chiave: giacca di jeans personalizzata, abbigliamento stile eclettico, grandpa core, streetwear vintage, stile nonno: ricerche in aumento del 60%

2. Medusa style – una novità assoluta che spazia dall’alta moda al make-up all’arredo. La più grande fonte d’ispirazione nel 2024 sarà un invertebrato non particolarmente amato dai più: la medusa; la forma, i colori e l’aspetto etereo della medusa si imporrà nel prossimo anno.

Le parole chiave: cappello medusa, “taglio capelli a medusa, lampada medusa, ombrello medusa, medusa blu

3. Fiocchi all-over! – nel nuovo anno la Gen Z e i Millennials adorneranno abiti, scarpe, make-up, acconciature e gioielli con fiocchi di ogni dimensione e formato. Il 2024 sarà un vero anno con i fiocchi!

Le parole chiave:outfit con fiocco, collana con fiocco, estetica fiocchi, fiocco crochet, tacchi con fiocco

4. Estetica voluminosa – la bellezza e gli ornamenti saranno più grandi, audaci e vistosi nel 2024. I Millennial e la Gen Z preferiranno nel nuovo anno l’opulenza oversize, acquistando elementi che si abbinano alle loro acconciature vaporose.

Le parole chiave: chunky hoops, acconciatura trecce grosse, permanente ondulata maschile, gioielli scultura, chignon grande

5. Suggestioni metalliche – la popolarità dei toni freddi argentei e delle sfumature cromatiche audaci continuerà a crescere. Alla guida di questa tendenza, la creatività della Gen Z e dei Millennial che si faranno pionieri dell’estetica heavy metal in tutti gli ambiti della loro vita, dal beauty alla moda fino al design.

Le parole chiave: nail art metallizzata, corsetto metallizzato, collane d’argento a più livelli/portate insieme, mobili in alluminio, design porta alluminio.

6. Badminton (volano) – A rete con lo stile – caro padel, è il momento di farsi da parte! Nel corso del 2024 il volano conquisterà sempre più appassionati ed in modo particolare tra le generazioni più giovani. Sono infatti in aumento le ricerche più disparate su questo argomento, come “outfit da badminton” o “estetica giocare a badminton”.

Le parole chiave: racchette da volano, borsa da volano, scarpe da volano, outfit da volano, estetica giocare a volano.

7. A ritmo di jazz – questa è grossa: il 2024 sarà l’era del jazz, che conquisterà i cuori dei Millennial e della Gen Z. Le generazioni più giovani abbandoneranno i ritmi elettronici a favore di atmosfere decisamente più retrò: playlist funk, outfit da jazz club, bar a luci soffuse e chi più ne ha, più ne metta. Il passato non è mai stato così attuale.

Le parole chiave: abbigliamento estetica jazz, outfit per jazz bar, outfit jazz club, jazz funk, piano jazz.

8. Stile western gotico – e se un saloon americano incontrasse la casa della famiglia Addams? Il risultato sarebbe lo stile western gothic, fusione che piace alla Gen Z e ai Baby Boomer.

Le parole chiave: idee biancheria da letto western, idee camera country, stile western gotico, vintage americana, specchio western.

9. Richiami tropicali – caldo, mare, sole, palme? Sì, grazie! Con l’aumento delle ricerche di termini come “cocktail analcolici ananas” e “cocco aesthetic”, le suggestioni esotiche coinvolgeranno ogni ambito nel 2024, dalla moda all’arredamento degli interni fino ai drink e snack. E persino pizza, visto il lancio della pizza all’ananas da Gino Sorbillo.

Le parole chiave: estetica cocco, mocktail ananas, torta rovesciata all’ananas, pollo hawaiano in teglia, arredamento chic tropicale.

10. Beauty in blu – Il make-up color acquamarino è tornato, più audace e luminoso che mai. Direttamente dagli anni ‘60 fa capolino nella make-up routine il colore blu in tutte le sue sfumature. La cosa migliore? C’è una tonalità di blu per tutte le età e per ogni carnagione e quindi, nessun timore ed avanti tutta!

Le parole chiave: estetica ombretto blu, unghie blu divertenti, trucco azzurro per festa studentesca, make-up color acquamarina, make-up adolescente.

11. Bodycare – Nel 2024 la cura del viso si sposterà a tutto il corpo, con un’attenzione particolare a lozioni, creme, rituali e trattamenti di bellezza degni delle migliori spa; in altre parole, bodycare sarà la parola dell’anno per quanto riguarda la bellezza e il benessere.

Le parole chiave: protezione solare SPF, estetica lozione corpo, estetica spa, routine skincare corpo, bodycare.

12. Parole che contano – le persone cercheranno ispirazione online per stabilire connessioni offline più profonde. Tutto al fine di creare rapporti di coppia o di amicizia più sani e duraturi: mostrarsi vulnerabili sarà un punto di forza.

Le parole chiave: domande per coppie per riavvicinarsi, domande scottanti/difficili, spunti per iniziare una conversazione difficile, intimità emotiva, domande profonde da fare agli amici e alle amiche

13. Sport ad alta intensità – se negli anni passati è stata registrata una forte predilezione per il workout a bassa intensità, il 2024 vedrà un cambio di rotta. I Millennials e la Gen Z, in modo particolare, si dedicheranno agli sport da combattimento come il karate, kickboxing e jujitsu, per dare sfogo allo stress, esercitare la calma e diventare così ancora più forti fisicamente e mentalmente.

Le parole chiave: allenamento shadowboxing, jujitsu e karate kumite, estetica kickboxing, allenamento arti marziali miste

14. Riciclo creativo – le azioni dei consumatori su Pinterest, in particolar modo i Boomer e la Gen X, suggeriscono una forte tendenza al riutilizzo dei tessuti per realizzare abiti unici e una crescente consapevolezza sulla sostenibilità alimentare. Nel 2024 si farà a gara (speriamo) per recuperare il recuperabile.

Le parole chiave: pattern cucito zero waste, quilt/trapunta con tessuti di scarto, progetti fai da te con pezzetti di scarto di legno di piccole dimensioni, ricette con pasta madre avanzata, lavoretti con materiali di scarto.

15. Vacanze slow – il relax più totale sarà il miglior compagno di viaggio del nuovo anno. La Gen Z e i Millennial sceglieranno località all’insegna del riposo dove poter passare meno serate nottambule e più mattine a letto, come indicato dall’aumento di ricerche come “hotel staycation” e “vita lenta”. Un po’ di sano ozio è quello che ci vuole.

Le parole chiave: vita lenta, digital detox challenge, Asmr per dormire, hotel staycation, solo travel.

16. Combinazioni di gusto – questo trend combina con nonchalance i piatti preferiti degli utenti in accoppiate irresistibili e stravaganti.

Le parole chiave: quesadilla hamburger, carbonara ramen, pizza pot pie, spiedini di mashmallows, tacos cheeseburger.

17. Architettura acquatica – l’incanto dell’acqua, dei pesci e della natura subacquea trasforma la casa. Nel 2024 la Gen X e i Millennial diventeranno provetti “giardinieri subacquei”, dando vita ad acquari piccoli e grandi e terrari per tartarughe. Il fascino della vegetazione acquatica darà un tocco scenografico alla casa.

Le parole chiave: design acquario piccolo, idee tema vasca dei pesci, idee terrario per tartarughe, boccia dei pesci con piante, terrario bioattivo.

18. Cucina pop – la cucina che mette di buonumore sarà la tendenza del 2024. Basta estetica minimalista, è il momento di oggetti di seconda mano, elettrodomestici vintage e colori vivaci. La Gen Z e i Millennial daranno un tocco più personale alla cucina e alla zona cottura: via la tradizione contadina, largo al kitsch.

Le parole chiave: arredamento eclettico cucina, cucina kitsch, cucina pareti verdi, cucina eccentrica, cucine vintage rosa.

19. Café-mania: l’espresso al bancone non si discute, ma i Boomer e la Gen X hanno pensato di dare un tocco di… “caffeina” in più alle proprie case. Nel 2024, tra lavagne di gesso, decorazioni stile bar e accessori accattivanti, lo stile caffetteria sarà una delle estetiche d’arredamento di tendenza.

Le parole chiave: idee stile caffetteria, idee insegna gessi, lavagna gessi bar, decorazione angolo caffè, estetica caffetteria

20. Denaro eccentrico – quando arriva il momento di risparmiare o di pagare è più bello farlo con fantasia. Ecco perché nel 2024 si cercherà di rendere carino o estroso tutto ciò che ruota attorno al denaro. Le carte di credito subiranno un vero e proprio restyling con adesivi colorati e motivi iconici, mentre i salvadanai verranno personalizzati a forma di orsacchiotto o maialino.

Le parole chiave: sticker per carta di credito, salvadanaio a forma di maialino di ceramica, salvadanaio a forma di orsacchiotto, design salvadanaio maialino, estetica salvadanaio a forma di maialino.

21. Matrimonio hippie – fiori, motivi geometrici, colori vivaci: nel 2024 tornano con furore i matrimoni ispirati agli anni ’70. Nel 2024, dopo un addio al nubilato d’ispirazione bohemien, i Boomer e i Millennial diranno sì tra decorazioni in stile disco. Per un matrimonio con una personalità da vendere!

Le parole chiave: matrimonio hippie, sposa anni ‘70, matrimonio a tema vintage, outfit addio al nubilato hippie, decorazioni addio al nubilato vintage.

22. Piccoli trionfi – nel 2024 ci sarà sempre motivo di festa per i genitori, che non potranno fare a meno di celebrare i piccoli (ma importanti) traguardi dei loro figli e figlie, dal primo dentino al passaggio dal pannolino al vasino. Si cercano ispirazioni.

Le parole chiave: idee mesiversario, idee premio uso del vasino, festa per il primo dentino, idee per festa di fine anno scolastico, cerimonia di benvenuto bambino.

23. Avventure off-road – nel 2024 i Baby Boomer e la Gen Z salteranno a bordo di jeep e 4×4 per esplorare il mondo su sterrati di montagna o ovunque c’è polvere e fango. “Campeggio off-road”, “fuoristrada” e “gomme fuoristrada” sono tutte ricerche in aumento che lasciano intendere che l’avventura regnerà sovrana nel 2024: è il lato selvaggio che si nasconde dentro di noi!

Le parole chiave: attrezzatura overland, campeggio off-road, gomme fuoristrada, fuoristrada, fuoristrada per avventure.

