Senza pensieri nuovo progetto di RockAM

Senza pensieri è un progetto che è nato un po’ di tempo fa, un brano che ha un testo che può sembrare un po’ scontato, ma non lo è…

Ho cercato di raccontare la realtà che viviamo oggi che sta diventando tutto tranne che vera “realta”.

Noi giovani viviamo in un’epoca dove siamo risucchiati dalla tecnologia, limitati nei rapporti sociali, la corsa nel voler sembrare perfetti non accettando quello che siamo realmente.

Ebbene sì senza pensieri racconta in modo giovanile e fresco propio la nostra realtà “cantando un po’” come dice il ritornello.

Ringrazio per la produzione il mio caro amico, nonché cantautore e produttore fortissimo, Seby Talbot, per la produzione e montaggio del fantastico video Domenico Petrigliano, mio videomaker di fiducia, e per la splendida copertina Lavatrice Gialla.