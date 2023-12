Regionali 2024, Chiorazzo inaugura il comitato elettorale a Potenza il 30 Dicembre

“Un passo in avanti per una storia nuova per la Basilicata.

Sabato 30 dicembre alle ore 17:30 sarà inaugurato il comitato elettorale di Angelo Chiorazzo in via del Gallitello a Potenza, una casa per tutte le forze moderate e progressiste in vista dell’appuntamento elettorale dell’anno prossimo.

Un’occasione per una nuova riflessione sul futuro della Basilicata che nel 2024 potrà mettere fine all’esperienza del peggior governo che la Regione abbia mai avuto”.

È quanto si legge in una nota diffusa da Basilicata Casa Comune