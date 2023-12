M5S: si vince con dialettica e partecipazione, con imposizioni si è destinati alla sconfitta

Il coordinatore lucano del M5s, Arnaldo Lomuti, in una nota “esprime grandissima soddisfazione per i risultati conseguiti dal M5s in occasione delle elezioni provinciali di Potenza e di Matera.

Nell’augurare buon lavoro agli eletti Michele Giordano ed Emanuele Pilato, Lomuti sottolinea il valore dell’unione delle forze politiche di centro-sinistra verso le quali esprime gratitudine. Lomuti rivolge poi un augurio di buon lavoro a tutti gli eletti nei consigli provinciali di Potenza e Matera.

” Nell’occasione il rappresentante regionale del partito guidato da Conte sottolinea -con evidente riferimento alla campagna pro Chiorazzo- come “L’unico campo che vince è quello che non rinuncia alla dialettica e alla partecipazione democratica, antitesi di ogni imposizione destinata alla sconfitta.Anche in questa tornata elettorale l’effettivo coinvolgimento delle forze politiche ha giovato.”

“Un grande risultato, dunque, -conclude Lomuti- quello conseguito a Potenza e a Matera. Un risultato che costituisce una straordinaria eccezione rispetto allo scenario nazionale e regionale.

Malgrado il centrodestra governi sia a livello nazionale che regionale, infatti, le due Province lucane resistono e segnano il passo.

Un’alternativa a questo centrodestra non solo è possibile, ma è già realtà. Se qualcuno ha provato a fare dell’elezioni provinciali un braccio di ferro per dimostrare una presunta forza, va da sé, ha perso. Vince la partecipazione, sempre.”