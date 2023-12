SuperEnalotto bacia Rionero in Vulture, vinti 63mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 173 di venerdì 15 dicembre, con il Jackpot che arriva a 33,2 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, martedì 19 dicembre 2023.

È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 punto 5 da 63.337,19 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state realizzate a Scansano (GR) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria, situato in Piazza Garibaldi, 6 e a Rionero in Vulture (PZ), presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria n. 1, situato in Via Monticchio, 42 B.