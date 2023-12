Chiusura SS18 Sapri-Acquafredda di Maratea – Data: 19 e 21 dicembre 2023 -Orario: dalle 9 alle 13

L’Anas ha disposto la chiusura della strada statale 18, nel tratto fra Sapri, in provincia di Salerno, e Acquafredda di Maratea, in entrambi i sensi di marcia, nella giornata di domani, 19 dicembre, e in quella di giovedì 21, dalle 9 alle 13.

La chiusura è necessaria per consentire i lavori di scavo della galleria dei Crivi, che si trova proprio in questo tratto di strada. I lavori prevedono l’utilizzo di esplosivo, per cui è necessario chiudere la strada per motivi di sicurezza.

Per chi deve spostarsi in questa zona, è consigliato utilizzare l’itinerario alternativo che prevede la SS188 fino a Tortorella, e poi la SS18 fino a Sapri o Acquafredda di Maratea.