Senise, al via i mercatini di natale 2023 dal 16 al 23 dicembre

I mercatini di Natale di Senise, organizzati dalla Pro Loco, sono un appuntamento ormai tradizionale per la città. Si svolgono all’interno del complesso monumentale “San Francesco” dal 16 al 23 dicembre, e offrono un’occasione di condivisione e festa anche per i più piccoli.

I mercatini ospitano una varietà di stand, dove è possibile trovare prodotti artigianali, prodotti ed oggetti creati anche da altre associazioni di beneficenza della città. Non mancano anche le attività per i bambini, come laboratori creativi e spettacoli . Presente al mercatino di quest’anno anche una casa editrice di Villa D’Agri.

La Presidente della Pro Loco, Enza De Stefano, ha dichiarato che con questi eventi organizzati per il periodo natalizio l’intento è di mantenere viva una comunità e proseguire con le tradizioni.

“I mercatini di Natale sono un’occasione per far incontrare le persone, per creare un senso di comunità e per promuovere le tradizioni locali. Vogliamo che questi eventi siano un momento di gioia e di festa per tutti, grandi e piccini”.

I mercatini di Natale di Senise sono un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera natalizia e per scoprire le bellezze di questa città.

Il mercatino segue il seguente orario: dalle 17:30 alle 20:00