Furti in appartamenti, la banda dell’Audi A3 ha colpito ancora a Scanzano Jonico

La banda dell’Audi A3 ha colpito ancora a Scanzano Jonico. Nella serata di ieri, verso le ore 19, un gruppo di malviventi a bordo di una automobile di questo tipo ha effettuato un furto in un appartamento di via Gronchi.

I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati nella casa ed hanno cercato oro e soldi, mettendo a soqquadro l’appartamento. Sono riusciti a rubare alcuni monili in oro e contanti.

L’arrivo dei proprietari, però, ha “disturbato” il “lavoro” dei malfattori, che sono stati avvertiti dal classico “palo”. I ladri sono quindi fuggiti a bordo dell’Audi A 3.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Policoro, che stanno indagando sull’episodio.

L’Audi A3 è già attenzionata dalle forze dell’ordine in analoghi colpi messi a segno nei comuni di Tursi e Policoro. I ladri a bordo di questa automobile sono specializzati in furti in appartamento, e agiscono sempre con la stessa modalità: approfittano dell’assenza dei proprietari per entrare in casa e cercare oro e soldi.

Si tratta dell’ennesimo furto in appartamento avvenuto nel Metapontino negli ultimi mesi. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli per cercare di arginare questo fenomeno.