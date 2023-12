SENISE : CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE

È indetto un Concorso Pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di nr. 1 (uno) posto di Agente di Polizia Locale del Comune di Senise Cat. C – posizione economica C1 – , a tempo pieno e indeterminato.

Deterrmina-approvazione-bando-Polizia-Locale

Bando-di-concorso-AGENTE-POLIZIA-LOCALE-2023-ALLEGATO-1

Il termine di scadenza delle domande per il concorso è il 13/01/2024

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito www.inpa.gov.it.