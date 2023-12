Crisi al Comune di Scanzano Jonico, non approvato il bilancio consuntivo 2022. Il Sindaco “darò le mie dimmissioni “

Fine dell’amministrazione di Pasquale Cariello a Scanzano Jonico . L’attuale legislatura è iniziata solo sei mesi fa, ma è stata segnata da una profonda divisione tra maggioranza e opposizione. La bocciatura del bilancio consuntivo 2022 e di alcune variazioni contabili ha portato alle dimissioni del sindaco e della sua giunta. Le dichiarazioni del sindaco Cariello sono indicative del clima che si è creato a Scanzano Jonico. Il primo cittadino ha accusato l’opposizione di voler bloccare la crescita della città e di aver fatto pressioni su di lui per ottenere vantaggi personali. Gli esponenti dell’opposizione, invece, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. La situazione a Scanzano Jonico è ora molto incerta. Il sindaco e la sua giunta hanno dato le dimissioni, ma non è ancora chiaro il futuro . La città è divisa e le prospettive sono poco chiare.

“Con la bocciatura dei punti salienti all’ordine del giorno di questo Consiglio comunale (variazione e consolidato) -queste le parole del Sindaco cariello- prendo atto che sette consiglieri comunali hanno deciso di bloccare del tutto la macchina amministrativa, annullando un piano assunzionale di 14 unità, bocciando gli stipendi dei dipendenti comunali, il finanziamento per lo scuolabus e le attività messe in campo dalla Pro Loco che non potranno quindi beneficiare del contributo dell’Amministrazione.