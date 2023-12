APT, A MATERA UN INCONTRO SUL PIANO TURISTICO REGIONALE

L’APT Basilicata ha organizzato per lunedi 18 dicembre, alle ore 15.30, nella sala conferenze del Basilicata Open space, a Matera, in piazza Vittorio Veneto, un incontro di condivisione e confronto sul nuovo Piano turistico regionale e sul rifinanziamento del bando Four Seasons.

Interverranno il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, e l’Assessore alle politiche di sviluppo della Regione Basilicata, Michele Casino.